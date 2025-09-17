Невский проспект оставят проходным

Опрошенные «Ъ-СПб» рестораторы, работающие в этой локации, сообщили о падении числа гостей и выручки, но не везде цифры критичны. Местами гостей стало меньше на 10% по сравнению с прошлым годом, а где-то и в два раза. Аналогичная ситуация с выручкой: показатели падения разнятся от 20 до 50%, по сравнению с летним периодом прошлого года. Запрет на установку террас вынудил предпринимателей избавляться от летней мебели, клумб-ограждений, тентов от дождя. Один из ресторанов был вынужден на два часа сократить режим работы по пятницам и субботам.