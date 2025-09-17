Невский проспект оставят проходным

Смольный продолжит начатую в этом году практику отказа от размещения веранд на Невском проспекте. В 2026-м и последующих годах новые контракты на размещение веранд на главной городской магистрали заключаться не будут. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в комитете имущественных отношений (КИО) администрации Петербурга. По предварительным итогам нынешнего летнего сезона некоторые рестораны Невского проспекта потеряли от 20 до 50% выручки от уровня 2024 года. Эксперты считают, что внезапный ввод запрета перед началом работы террас не позволил заведениям адаптироваться к новым условиям и не исключено, что некоторые заведения покинут локацию.
Как сообщили «Ъ-СПб» в КИО, места установки летних кафе на Невском проспекте в 2025-м году исключены из «Схемы размещения нестационарных торговых объектов» на основании решений межведомственной рабочей группы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле по предложениям профильных комитетов. Чиновники данных ведомств ранее выявили нарушения установленных запретов и ограничений, утвержденных пунктом 1.5 приложения к постановлению правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045.
В КИО заявили, что факт исключения земельных участков из «Схемы…» не является основанием для досрочного расторжения действующих сделок. В то же время при окончании срока действия заключенных документов или при досрочном расторжении сделок по соглашению сторон, или в случае нарушений условий договоров не предусмотрено дальнейшее использование территорий для размещения НТО. «Таким образом, в отношении земельных участков, исключенных из “Схемы размещения НТО”, в 2026 году и последующих периодах новые договоры на размещение летних кафе заключены не будут, в пролонгации ранее заключенных сделок также будет отказано», — подытожили в КИО.
В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга прокомментировать ситуацию вокруг запрета и планы по продлению ограничительной меры на следующий год оперативно не смогли.
Опрошенные «Ъ-СПб» рестораторы, работающие в этой локации, сообщили о падении числа гостей и выручки, но не везде цифры критичны. Местами гостей стало меньше на 10% по сравнению с прошлым годом, а где-то и в два раза. Аналогичная ситуация с выручкой: показатели падения разнятся от 20 до 50%, по сравнению с летним периодом прошлого года. Запрет на установку террас вынудил предпринимателей избавляться от летней мебели, клумб-ограждений, тентов от дождя. Один из ресторанов был вынужден на два часа сократить режим работы по пятницам и субботам.
«Самое главное, вопрос — кому реально это нужно и зачем — остался без ответа. Город сам выделил нам участок до 2027 года и сам отобрал, не выполнив свои обязательства как арендодатель. Все обозначенные причины [ограничений] — это миф. Никакой проблемы не было с пешеходами и с безопасностью. Никаких оснований полагать, что террасы вернутся, нет. Много договоров разорвано, а участки исключены из планов размещения НТО», — заявил владелец итальянского ресторана на Невском на условиях анонимности.
Часть рестораторов отмечают, что, несмотря на запрет террас, им до сих пор приходят арендная плата и пени. Представители одного из заведений в феврале 2025 года на пять лет продлили договор на размещение НТО и выплатили 327 тыс. рублей за первый месяц аренды участка, однако средства так и не вернули.
«Наблюдается странная ситуация, когда комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга считает, что все обязательства перед нами выполнил, а другие исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга (непосредственно управление развития потребительского рынка) запрещают размещать летнее кафе», — добавили представители ресторана.
В КИО на этот счет заявили, что прекращение начислений по договорам обеспечивается при расторжении сделок (например, в связи с окончанием срока их действия либо по соглашению сторон по инициативе самих рестораторов). Если договор расторгнут, то переплата (при наличии) возвращается по заявлению арендатора.
Веранды на примыкающих к Невскому проспекту улицах в летний сезон 2025 года продолжали свою работу. При этом в консалтинговой компании Nikoliers заявили, что пока не получали от владельцев ресторанов на Невском проспекте запросы на поиск новых помещений и смену локации.
Ресторатор и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар указывает, что выручка в ресторанах сократилась не только на Невском проспекте. Причинами стали падение платежеспособности гостей и неблагоприятные погодные условия.
«Говорить о падении выручки в связи с закрытием террас на Невском проспекте очень тяжело. Бывает полная веранда, но пустой зал ресторана. Нет террасы — зал ресторана может быть полным. Этот момент непросто оценить», — заявил господин Гарбар. Эксперт полагает, что ввиду действия «верандного» запрета рестораны вряд ли покинут Невский проспект, но допускает закрытие некоторых из них из-за высоких ставок аренды.
Веранда обеспечивает заведению от 20 до 35% оборота в теплые месяцы, уточняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Эксперт отмечает, что количество чеков в летние месяцы этого сезона сократилось в диапазоне от 5 до 10%.
«Сочетание этих факторов неизбежно приводит к тому, что при отсутствии альтернативы (возможности перенести посадку на угловых участках: в местах пересечения с пешеходными или менее загруженными улицами, при наличии веранд, изначально встроенных в фасады или во внутренних двориках, где террасы пока разрешены) заведения несут убытки», — добавляет господин Бурмистров.
Эксперт обращает внимание, что количество выставленных на продажу заведений общественного питания значительно выросло, причем цены продажи в большинстве случае на 30% и более ниже, чем начальные инвестиции в открытие с учетом износа.
Основная проблема в регулировании заключается в том, что текущий подход не обеспечивает предсказуемость для бизнеса: фактически запрет был введен в преддверии сезона и рестораторы не смогли адаптироваться.
Господин Гарбар подчеркнул, что запрет летних веранд на Невском проспекте — это уничтожение туристической инфраструктуры, поскольку в сезон они работают именно для гостей Северной столицы. В Москве, привел он пример, после подачи заявления разрешение на установку террасы выдают на неограниченный срок и безвозмездно.