Сбой в матрице или предзнаменование свыше: Почему разные люди могут видеть один и тот же сон

Есть такое явление, когда разные люди, совершенно незнакомые друг с другом и иногда даже живущие в разное время, видят одни и те же сны. Со слов эзотерика и мага Григория Васильева, в мире существует некая скрытая сеть, невидимая для обычного глаза, — это тончащая паутина межпространственных связей, которую можно назвать полотном сновидений. В неё вплетены энергии, мысли и архетипы всех существ, живущих на Земле. Когда кто-то засыпает и погружается в сон, он фактически входит в этот магический этер — в общий космос сновидений.