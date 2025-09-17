Конфуций предупреждал ещё 2500 лет назад, что эти 9 типов друзей намного опаснее врагов

Пустословы — это люди-генераторы обещаний, которые никогда не выполняются. Они великолепно рассказывают о том, что собираются сделать, как изменят жизнь, какие у них планы. Беседы с ними увлекательны и вдохновляющи — создаётся ощущение, что рядом с вами человек действия, визионер, лидер. Но проходит время, а воз и ныне там. Вместо дел появляются новые рассказы, оправдания, перенос планов на потом. Дружба с пустословом превращается в бесконечный сериал об успехах, которые всегда будут «завтра». А в критический момент, когда от слов нужно переходить к делам, они исчезают, оставив после себя лишь красивые фразы.