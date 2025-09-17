Из Москвы в Краснодар вылетел самолет

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первый рейс в аэропорт Краснодара после трех лет перерыва вылетел из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот» из аэропорта «Шереметьево». Время в пути — около четырех часов.
По наблюдениям РИА Новости, заняты практически все кресла в салоне самолета.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.