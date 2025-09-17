В среду после ночных заморозков в Ростовской области ожидается до +27 градусов

Погоду будет определять переменная облачность. Осадков, судя по прогнозу синоптиков, не ожидается. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 6−11 метров в секунду. Днем возможны порывы до 12−14 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +24 — +26 градусов.