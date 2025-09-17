Ричмонд
В среду после ночных заморозков в Ростовской области ожидается до +27 градусов

В Ростове-на-Дону 17 сентября будет теплый и ветреный день.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 17 сентября, в Ростове-на-Дону и области воздух прогреется до +27 градусов. Об этом сообщают специалисты регионального Гидрометцентра.

Погоду будет определять переменная облачность. Осадков, судя по прогнозу синоптиков, не ожидается. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 6−11 метров в секунду. Днем возможны порывы до 12−14 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +24 — +26 градусов.

В Ростовской области температурный фон днем достигнет 22−27 градусов тепла. Ветер сохранит восточное и юго-восточное направление. Утром и днем местами ожидаются порывы до 12−14 метров в секунду.

Также синоптики предупреждают о высокой и даже чрезвычайной пожароопасности. В юго-восточных, северо-восточных, северо-западных, центральных районах и Приазовье объявлен 4 и 5 класс пожарной опасности.

Кроме того, в течение суток 17 сентября в устье Дона ожидаются низкие уровни воды. На участке от Аксая до Азова уровни прогнозируются в пределах неблагоприятных отметок и ниже.