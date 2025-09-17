Малышева посоветовала россиянам пройти три важных обследования после лета

Телеведущая Елена Малышева рассказала о важных обследованиях, которые нужно пройти после лета. Врач посоветовала, в первую очередь, проверить родинки. Об этом она сообщила в эфире программы «Жить здорово!».
Телеведущая подчеркнула, что родинки летом подвержены ультрафиолетовому излучению. Оно может оказать негативное влияние, преобразовав родинки в опухоли. На рак кожи может указывать изменение их цвета.
Помимо прочего, врачи порекомендовали проверить состояние печени. Летом люди обычно употребляют в пищу больше вредных продуктов и алкоголь. Россиянам также напомнили о половых болезнях. На их наличие также рекомендовано провериться.
Жителям РФ напомнили и о гриппе. Осенью инфекционные заболевания особенно часто преследуют россиян. Стоит использовать методы профилактики, отработанные во время пандемии COVID-19.