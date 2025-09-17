Ричмонд
Жители Башкирии смогут увидеть встречу двух самых ярких светил ночного неба

19 сентября Венера будет видна рядом с Луной.

Источник: Башинформ

Как сообщили в Уфимском городском планетарии, два самых ярких светила ночного неба встретятся под утро в созвездии Льва. За час до восхода Солнца они будут видны на востоке не так высоко над горизонтом.

В поисках Венеры ошибиться не получится — это ярчайшая «звезда», сияющая на востоке. Взойдет она под утро — в 04.13 по уфимскому времени. Луна появится над горизонтом на полчаса раньше. Убывающая Луна за три дня до новолуния будет выглядеть как очень узкий серпик. Солнцем будет освещено всего 8% лунного диска.

Под Венерой будет видна ещё одна яркая звездочка — это Регул — самая яркая звезда во Льве.