В Перми суд вернул котельную городу после отключения тепла в домах

После передачи объекта в частные руки котельную попросту забросили.

Источник: Комсомольская правда

В Перми Мотовилихинский районный суд принял решение вернуть в муниципальную собственность котельную и газопровод, находящиеся на улице Журналиста Дементьева. Эти объекты были переданы частным владельцам, однако их действия привели к аварии и оставили без отопления и горячей воды несколько многоквартирных домов.

Ранее, в сентябре 2024 года, котельная и газопровод были проданы с торгов при условии сохранения их назначения — обеспечения теплом жилых домов на улицах Исхакова и Дементьева. Однако суд установил, что новые собственники нарушили условия сделки: они перепродали объекты, не выполнив социальных обязательств и не получив необходимых лицензий на эксплуатацию. Более того, не были заключены договоры на обслуживание и поставку газа.

По сути, котельную просто забросили. Это привело к поломке насосного оборудования, из-за чего несколько домов остались без тепла и горячей воды.

По результатам разбирательства суд удовлетворил иск прокуратуры, расторг договор купли-продажи и обязал бывших владельцев передать объекты обратно городу. Сумма, уплаченная ими на торгах, будет возвращена из бюджета.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.