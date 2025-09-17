В РФ создали уникальный обучающий 3D-атлас анатомии домашней курицы

Как отметила руководитель лаборатории 3D-моделирования Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян, создание нового интерактивного учебника по анатомии птицы продиктовано запросом со стороны агроклассов, ветеринарных и аграрных вузов. «Птицеводство — одно из ключевых направлений для развития АПК, и наша разработка призвана дать студентам современный и наглядный инструмент для обучения. Нам удалось добиться высокой детализации 3D-моделей. В настоящий момент аналогов нашему продукту в России не существует», -сказала она.