Жителям Омска предлагают за деньги вернуть мобильный интернет

«Не хватает приложения из “белого списка”? Предлагаю инструкцию, как вернуть интернет на телефоне, всё будет как раньше — 4G, звонки и доступ ко всем сайтам без перебоев», — сообщил автор объявления.
Цена услуги — 800 рублей. Именно за такое вознаграждение мастер удаленно восстановит доступ ко всем сервисам. При этом давать ему доступ к своему телефону и сим-карте не требуется. Отдельное уточнение — он предпочитает, чтобы ему писали, а не звонили.
Напомним, что проблемы с мобильным интернетом в Омске наблюдаются с начала лета этого года. Минцифры объясняет это безопасностью граждан. Недавно в ведомстве анонсировали еще одно нововведение: «белый список» приложений, которые работают даже при перебоях с интернетом. В него попали, например, сервисы «Яндекса» и банковские приложения.