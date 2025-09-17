Жителям Омска предлагают за деньги вернуть мобильный интернет

Напомним, что проблемы с мобильным интернетом в Омске наблюдаются с начала лета этого года. Минцифры объясняет это безопасностью граждан. Недавно в ведомстве анонсировали еще одно нововведение: «белый список» приложений, которые работают даже при перебоях с интернетом. В него попали, например, сервисы «Яндекса» и банковские приложения.