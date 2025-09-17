Ричмонд
Жителям Омска предлагают за деньги вернуть мобильный интернет

ОМСК, 17 сентября, ФедералПресс. На популярном сайте объявлений «Авито» появилось предложение настроить мобильный интернет за деньги.

Источник: Marília Castelli

«Не хватает приложения из “белого списка”? Предлагаю инструкцию, как вернуть интернет на телефоне, всё будет как раньше — 4G, звонки и доступ ко всем сайтам без перебоев», — сообщил автор объявления.

Цена услуги — 800 рублей. Именно за такое вознаграждение мастер удаленно восстановит доступ ко всем сервисам. При этом давать ему доступ к своему телефону и сим-карте не требуется. Отдельное уточнение — он предпочитает, чтобы ему писали, а не звонили.

Напомним, что проблемы с мобильным интернетом в Омске наблюдаются с начала лета этого года. Минцифры объясняет это безопасностью граждан. Недавно в ведомстве анонсировали еще одно нововведение: «белый список» приложений, которые работают даже при перебоях с интернетом. В него попали, например, сервисы «Яндекса» и банковские приложения.