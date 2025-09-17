У осуждённой за коррупцию экс-судьи Кондрат конфисковали торговый центр

Среди конфискованного — торговый центр «Дубрава» в Брянске, три квартиры, 17 земельных участков, 19 нежилых помещений и дом площадью 525 квадратных метров, пишет РИА Новости. Судья оформила большую часть имущества на своих родителей-пенсионеров, а несколько участков её муж оформил на родственницу и занимался на них фермерством.