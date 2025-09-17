У осуждённой за коррупцию экс-судьи Кондрат конфисковали торговый центр

Суд конфисковал у бывшей судьи Елены Кондрат недвижимость, оформленную на родственников. Кондрат была осуждена за посредничество во взяточничестве.
Среди конфискованного — торговый центр «Дубрава» в Брянске, три квартиры, 17 земельных участков, 19 нежилых помещений и дом площадью 525 квадратных метров, пишет РИА Новости. Судья оформила большую часть имущества на своих родителей-пенсионеров, а несколько участков её муж оформил на родственницу и занимался на них фермерством.
«Сопоставляя законные доходы, Кондрат и ее родственников, очевидна явная несоразмерность в разнице доходов и расходов», — цитирует агентство материалы дела.
Тем временем в Свердловской области экс-сотрудника ФСИН наказали за взятку от заключенных.
Ранее сообщалось, что чаще всего правоохранители в России ловят взяточников при получении сумм меньше 10 тысяч рублей.
Напомним, число дел о взятках в судах Петербурга выросло почти вдвое с начала 2025 года.