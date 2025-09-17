Депутат Колунов: Крайний срок оплаты ЖКУ перенесут на 15-е число каждого месяца

Крайний срок внесения платы за услуги ЖКХ планируется перенести на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
— С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца, — уточнил он.
По его словам, инициатива направлена на повышение удобства для граждан, так как заработную плату люди получают в разные даты. Перенос сроков, как отметил депутат, поможет снизить риск возникновения просрочек и начисления пени.
Также уточняется, что начиная с 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать иные сроки оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что число россиян, имеющих право на субсидию по оплате коммунальных услуг, может вырасти на 15−20 процентов. Об этом рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, комментируя планы по пересмотру размера максимальной доли расходов россиян на ЖКУ.