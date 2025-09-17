Малышева: После летнего сезона необходимо проверять родинки у специалистов

Врач Елена Малышева, а также офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман заявили о важности обследований после летнего сезона. Своими рекомендациями они поделились в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
По словам экспертов, в первую очередь необходимо проверять родинки. Летом они подвергаются ультрафиолетовому излучению — так повышается риск образования злокачественной опухоли. Коновалов добавил, что на рак кожи может указывать изменение родинки: она увеличивается, становится неоднородной, меняет структуру и кровоточит.
Гандельман также призвал россиян проверить ферменты печени — в жаркий сезон люди обильно питаются и пьют много спиртного. Если показатели повышены, необходимо сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости.
Погоня за красивым загаром может привести к меланоме кожи и злокачественной опухоли. Как избежать проблем со здоровьем, рассказала врач-дерматовенеролог Анна Убилава.
Косметолог-эстетист Наталья Рябинова, в свою очередь, объяснила, что выбор солнцезащитного средства зависит от фототипа кожи. По ее словам, чем темнее тон кожи, тем ниже должен быть SPF — фактор защиты от солнца.