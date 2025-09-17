Гарбузов сообщил о проведении в Москве всероссийского промышленного хакатона

6 задач для хакатона представят Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, «Моспром», ОЭЗ «Технополис Москва» и другие крупные компании, включая «ОАК», «Р-Фарм» и «Микрон». «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» примет участие в образовательных активностях.