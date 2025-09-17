Гарбузов сообщил о проведении в Москве всероссийского промышленного хакатона

17−19 октября 2025 года в Москве пройдет всероссийский хакатон «Открой#Моспром». За 45 часов команды из регионов создадут прототипы инновационных технологий и сервисов, решающих реальные задачи крупнейших московских компаний. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Регистрация на хакатон «Открой#Моспром» открыта до 15:00 15 октября 2025 года на hackathon.otkroimosprom.ru. Участники: инженеры, ИТ-специалисты, дизайнеры, аналитики, маркетологи, продакты, HR и управленцы. Мероприятие пройдет онлайн и очно в «Технополисе Москва».
«Всероссийский хакатон “Открой#Моспром” станет площадкой для соревнования специалистов из разных регионов и сфер — от инженеров и аналитиков до дизайнеров», — отметил Гарбузов.
И добавил, что участники создадут цифровые решения для реальных задач крупных компаний, институтов и госорганов — лучшие идеи получат шанс на внедрение в московскую промышленную экосистему.
Участникам предстоит разработать высокотехнологичные прототипы, в том числе систему на основе ИИ для поиска мер поддержки и приложение для развития карьеры в промышленности.