Гарбузов сообщил о проведении в Москве всероссийского промышленного хакатона

17−19 октября 2025 года в Москве пройдет всероссийский хакатон «Открой#Моспром».

17−19 октября 2025 года в Москве пройдет всероссийский хакатон «Открой#Моспром». За 45 часов команды из регионов создадут прототипы инновационных технологий и сервисов, решающих реальные задачи крупнейших московских компаний. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Регистрация на хакатон «Открой#Моспром» открыта до 15:00 15 октября 2025 года на hackathon.otkroimosprom.ru. Участники: инженеры, ИТ-специалисты, дизайнеры, аналитики, маркетологи, продакты, HR и управленцы. Мероприятие пройдет онлайн и очно в «Технополисе Москва».

«Всероссийский хакатон “Открой#Моспром” станет площадкой для соревнования специалистов из разных регионов и сфер — от инженеров и аналитиков до дизайнеров», — отметил Гарбузов.

И добавил, что участники создадут цифровые решения для реальных задач крупных компаний, институтов и госорганов — лучшие идеи получат шанс на внедрение в московскую промышленную экосистему.

6 задач для хакатона представят Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, «Моспром», ОЭЗ «Технополис Москва» и другие крупные компании, включая «ОАК», «Р-Фарм» и «Микрон». «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» примет участие в образовательных активностях.

Участникам предстоит разработать высокотехнологичные прототипы, в том числе систему на основе ИИ для поиска мер поддержки и приложение для развития карьеры в промышленности.