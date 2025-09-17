Срочная новость Московский суд постановил заключить под стражу Юлию Мерваезову, занимающую должность первого заместителя министра строительства ДНР. Чиновника арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали ТАСС в судебной инстанции.
Замминистра строительства ДНР арестовали в Москве по делу о мошенничестве
Московский суд постановил заключить под стражу Юлию Мерваезову, занимающую должность первого заместителя министра строительства ДНР. Чиновника арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали ТАСС в судебной инстанции.