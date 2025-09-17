В Иркутской области проверили почву на опасного вредителя картофеля

Специалисты провели масштабную проверку в садоводстве «Ока» Зиминского района. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, 12 сентября 2025 года они обследовали 69 земельных участков общей площадью более 4 гектаров, где отобрали около 70 образцов почвы для лабораторных исследований.
— Целью проверки было выявление золотистой картофельной нематоды — опасного вредителя, который поражает не только картофель, но и томаты с баклажанами. Крошечные цисты этого паразита видны на корнях растений как желтые или коричневые шарики, — уточнили в Россельхознадзоре.
Все отобранные образцы направлены в лабораторию для проведения точного анализа на наличие карантинного организма.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске продают воздух из 1990-х годов за 10 миллионов рублей.