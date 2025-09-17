Ричмонд
В Иркутской области проверили почву на опасного вредителя картофеля

Все отобранные образцы направлены в лабораторию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалисты провели масштабную проверку в садоводстве «Ока» Зиминского района. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, 12 сентября 2025 года они обследовали 69 земельных участков общей площадью более 4 гектаров, где отобрали около 70 образцов почвы для лабораторных исследований.

— Целью проверки было выявление золотистой картофельной нематоды — опасного вредителя, который поражает не только картофель, но и томаты с баклажанами. Крошечные цисты этого паразита видны на корнях растений как желтые или коричневые шарики, — уточнили в Россельхознадзоре.

Все отобранные образцы направлены в лабораторию для проведения точного анализа на наличие карантинного организма.

