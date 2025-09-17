Дружившую с принцами Гарри и Уильямом аристократку приговорили к 14 годам тюрьмы

В январе 2023 года в автомобиле Мартен и Гордона полиция обнаружила плаценту, что указывало на недавние роды. После этого их объявили в розыск, так как существовали серьезные опасения за жизнь и здоровье младенца. На поиски было выделено значительное количество ресурсов, и операция обошлась Скотленд-Ярду в 1,2 миллиона фунтов. Задержать беглецов удалось 27 февраля того же года в Брайтоне. Однако и тогда пара отказывалась раскрывать, что произошло с их дочерью. Позднее следствие установило, что ребенок погиб, а действия родителей стали причиной трагедии.