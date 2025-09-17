Дружившую с принцами Гарри и Уильямом аристократку приговорили к 14 годам тюрьмы

Британскую аристократку Констанцию Мартен, которая в детстве дружила с принцами Гарри и Уильямом, признали виновной в гибели своей новорожденной дочери и приговорили к 14 годам лишения свободы, сообщает Daily Star.
Суд пришел к выводу, что смерть младенца, названного Викторией, наступила из-за переохлаждения. Судья отметил, что Мартен и ее возлюбленный Марк Гордон не проявили должной заботы о ребенке, хотя сами утверждали, что трагедия стала несчастным случаем.
Защита Мартен объясняла побег пары страхом перед вмешательством органов опеки. С 2017 по 2021 год у них родилось четверо детей, которых забрали власти из-за тяжелых условий жизни. При этом прокуратура подчеркивала, что женщина имела доступ к средствам из семейного траста, а на ее счетах в момент задержания находилось 19 тысяч фунтов стерлингов, передает издание.
В январе 2023 года в автомобиле Мартен и Гордона полиция обнаружила плаценту, что указывало на недавние роды. После этого их объявили в розыск, так как существовали серьезные опасения за жизнь и здоровье младенца. На поиски было выделено значительное количество ресурсов, и операция обошлась Скотленд-Ярду в 1,2 миллиона фунтов. Задержать беглецов удалось 27 февраля того же года в Брайтоне. Однако и тогда пара отказывалась раскрывать, что произошло с их дочерью. Позднее следствие установило, что ребенок погиб, а действия родителей стали причиной трагедии.