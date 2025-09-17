Житель Панамы обнаружил загадочный метеорит с щупальцами

Житель Панамы опубликовал в TikTok серию роликов о загадочном метеорите, который ему якобы удалось найти.
Пользователь под ником Kin сообщил, что 29 августа нашел в кратере после падения метеорита небольшой серебристый камень. Через неделю он выложил кадры, где видно, как кратер светится в темноте.
Камень, который Kin принес домой, начал изменяться: на нем появились отростки, похожие на картофельные ростки. С каждым днем они удлинялись и постепенно оплели камень, напоминая щупальца.
Видео Kin набрали миллионы просмотров, однако в комментариях многие усомнились, что находка действительно является метеоритом.
Американские, российские, китайские и индийские ученые нашли в Антарктиде четыре черных загадочных саркофага и, несмотря на запреты, решили их открыть. Внутри саркофага исследователи обнаружили горячий металлический цилиндр с тонкими насечками, которые были похожи на древний код.
Недавно команде немецких ученых из центра Helmholtz-Zentrum Berlin удалось впервые «виртуально» развернуть и прочитать древний буддийский молитвенный свиток, который был запечатан на протяжении почти тысячи лет.