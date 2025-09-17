Житель Панамы обнаружил загадочный метеорит с щупальцами

Американские, российские, китайские и индийские ученые нашли в Антарктиде четыре черных загадочных саркофага и, несмотря на запреты, решили их открыть. Внутри саркофага исследователи обнаружили горячий металлический цилиндр с тонкими насечками, которые были похожи на древний код.