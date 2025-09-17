Россиянам рассказали о предстоящем переносе крайней даты оплаты услуг ЖКХ: когда и почему это произойдет

В России с 1 марта 2026 года изменят крайний срок внесения оплаты по жилищно-коммунальным услугам (ЖКХ). Об этом 7 сентября рассказал зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — приводит ТАСС слова депутата.
По его словам, основная цель изменений заключается в большем комфорте и удобстве для граждан, поскольку зарплаты у людей поступают в разные дни — не только 1-го или 10-го, но часто 12-го или 15-го числа. Колунов считает, что перенос срока оплаты ЖКХ поможет россиянам избежать просрочек и начисления штрафов.
Отмечается, что после вступления в силу новых правил управляющие компании не смогут устанавливать иной срок для оплаты жилых и коммунальных услуг.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как защититься от махинаций в квитанциях за коммунальные услуги. При сомнениях в расчетах следует обращаться в УК, а при серьезных нарушениях — в надзорные органы. Он отметил, что Генеральная прокуратура России выявила завышения тарифов на 5,7 млрд рублей, включая расходы на корпоративы и отдых сотрудников. Специалист подчеркнул, что тарифы должны формироваться только из затрат на содержание и ремонт коммунальных систем.
Накануне в Государственной думе предложили внедрить в систему ЖКХ «умные» датчики с возможностью учета показаний в формате онлайн. Депутаты отметили, что ошибки в квитанциях приводят к переплате за коммунальные услуги. Причины недочетов могут быть связаны с техническими сбоями, неисправностями приборов учета или ошибками в передаче показаний. Внедрение автоматических датчиков позволит сократить человеческий фактор и обеспечит точный онлайн-сбор данных.
В Государственной думе также предложили автоматически снижать плату за ЖКУ на 1% за день просрочки выполнения заявки. Депутаты Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев заявили, что сейчас процедура перерасчета сложная и малоэффективная. Они предлагают внедрить автоматизированную систему через ГИС ЖКХ, чтобы стимулировать УК работать быстрее. Это защитит права миллионов граждан и упростит получение компенсаций без бюрократии.