Россиянам рассказали о предстоящем переносе крайней даты оплаты услуг ЖКХ: когда и почему это произойдет

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как защититься от махинаций в квитанциях за коммунальные услуги. При сомнениях в расчетах следует обращаться в УК, а при серьезных нарушениях — в надзорные органы. Он отметил, что Генеральная прокуратура России выявила завышения тарифов на 5,7 млрд рублей, включая расходы на корпоративы и отдых сотрудников. Специалист подчеркнул, что тарифы должны формироваться только из затрат на содержание и ремонт коммунальных систем.