Российская экс-судья Кондрат лишилась более 40 объектов недвижимости

Часть земельных наделов использовалось ее мужем для ведения сельского хозяйства. При этом КФХ было оформлено на его тетю. Следствие и суд установили, что родители-пенсионеры не могли позволить себе купить вышеперечисленное имущество. Теперь суд обратил имущество Кондрат в госсобственность.