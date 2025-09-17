Российская экс-судья Кондрат лишилась более 40 объектов недвижимости

Осужденная за коррупционные преступления бывшая служительница Фемиды Елена Кондрат лишилась более 40 объектов недвижимости. Московский суд конфисковал у нее торговый центр, дом, три квартиры, 17 земельных участков и около 20 нежилых помещений, сообщает РИА Новости.
В материалах дело говорится, что официально Кондрат декларировала лишь одну квартиру, где жила с семьей. Остальную же недвижимость она оформляла на родителей.
По данным агентства, судье принадлежал ТЦ «Дубрава» в Брянске. Землей, жилыми и нежилыми помещениями она закупалась в Брянской области, Москве и Подмосковье, Крыму. В собственности был дом более чем на 500 «квадратов» в «Миллениум парке».
Часть земельных наделов использовалось ее мужем для ведения сельского хозяйства. При этом КФХ было оформлено на его тетю. Следствие и суд установили, что родители-пенсионеры не могли позволить себе купить вышеперечисленное имущество. Теперь суд обратил имущество Кондрат в госсобственность.
Экс-судья получила 9 лет колонии. Вину свою в посредничестве во взятках она не признала. В ходе слушаний она утверждала, что против нее устроили провокацию.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.