Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская экс-судья Кондрат лишилась более 40 объектов недвижимости

Осужденная за коррупционные преступления бывшая служительница Фемиды Елена Кондрат лишилась более 40 объектов недвижимости.

Осужденная за коррупционные преступления бывшая служительница Фемиды Елена Кондрат лишилась более 40 объектов недвижимости. Московский суд конфисковал у нее торговый центр, дом, три квартиры, 17 земельных участков и около 20 нежилых помещений, сообщает РИА Новости.

В материалах дело говорится, что официально Кондрат декларировала лишь одну квартиру, где жила с семьей. Остальную же недвижимость она оформляла на родителей.

По данным агентства, судье принадлежал ТЦ «Дубрава» в Брянске. Землей, жилыми и нежилыми помещениями она закупалась в Брянской области, Москве и Подмосковье, Крыму. В собственности был дом более чем на 500 «квадратов» в «Миллениум парке».

Часть земельных наделов использовалось ее мужем для ведения сельского хозяйства. При этом КФХ было оформлено на его тетю. Следствие и суд установили, что родители-пенсионеры не могли позволить себе купить вышеперечисленное имущество. Теперь суд обратил имущество Кондрат в госсобственность.

Экс-судья получила 9 лет колонии. Вину свою в посредничестве во взятках она не признала. В ходе слушаний она утверждала, что против нее устроили провокацию.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.