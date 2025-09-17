Омский «Авангард» завершит домашнюю рок-серию матчем против «Салавата Юлаева»

В среду, 17 сентября, в Омске «Авангард» сыграет матч чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева», и это будет завершение его первой домашней серии в новом сезоне. Стоит напомнить, что серия была в рок-стилистике — много рок-хитов в музыкальном сопровождении игр, дизайн видео на кубе и живая рок-группа на самом подиуме, где публику заводит ведущий матча, он же «голос арены».
Игру покажут на ТВ каналы KHL, KHL Prime, и «12-й канал».
Всего в чемпионатах России Омск и Уфа играли 166 раз. В этих матчах у «Авангарда» 74 победы, у «бунтарей» 75, 17 раз команды завершали борьбу ничьей. Соотношение пропущенных и заброшенных шайбы — 445:467.
В прошлом сезоне уфимцы выиграли оба матча на своем льду 4:2 и 4:0. В Омске в первом матче победил «Авангард» 3:2, второй остался за башкирской командой со счетом 4:2.
После этого матча «Авангард» с 21 сентября проведет выезд против «Ак Барса», СКА, «Трактора» и того же «Салавата Юлаева».
Букмекеры больше склонны прогнозировать в сегодняшнем матче победу «Авангарда», на его успех в основное время коэффициент у них 1,74, на выигрыш гостей это 4,34, это почти и как на ничью в основное время (4,55). То, что «ястребы» в принципе выиграют здесь, хотя бы и по буллитам или в овертайме, вероятность составляет 1,42.
Ранее мы писали, как игру против минского «Динамо» оценил форвард омского клуба Джованни Фьоре.