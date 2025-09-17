Омский «Авангард» завершит домашнюю рок-серию матчем против «Салавата Юлаева»

Букмекеры больше склонны прогнозировать в сегодняшнем матче победу «Авангарда», на его успех в основное время коэффициент у них 1,74, на выигрыш гостей это 4,34, это почти и как на ничью в основное время (4,55). То, что «ястребы» в принципе выиграют здесь, хотя бы и по буллитам или в овертайме, вероятность составляет 1,42.