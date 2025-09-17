Ричмонд
Газманов назвал высокими шансы на победу SHAMAN на «Интервидении»

Газманов выразил уверенность в том, что участники «Интервидения» будут делать акцент на мастерстве.

Источник: Аргументы и факты

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), представляющий Россию на «Интервидении», имеет высокие шансы на победу в этом международном музыкальном конкурсе, заявил народный артист РФ Олег Газманов.

Исполнитель отметил, что будет поддерживать Дронова.

«Шансы у него большие, и за него я буду болеть. Он хороший вокалист, он профессионал, все зависит от того, насколько хороша будет песня, насколько хорошо он с ней справится. У него такое количество концертов, что заминок не будет, поэтому я уверен, что он покажет хороший результат», — сказал Газманов, слова которого приводит ТАСС.

Артист также выразил уверенность в том, что участники мероприятия будут делать акцент на мастерстве, а не на эпатаже. По его словам, «Интервидение» не следует сравнивать напрямую с другим конкурсом — «Евровидением».

«Я очень рад, что возрожден именно наш проект. У него иное направление — здесь ценится мастерство, национальные приоритеты и культура тысячелетних традиций», — добавил певец.

SHAMAN выступит на «Интервидении» под номером 9. Глава МИД РФ Сергей Лавров: это напоминает позицию центрального нападающего в футболе. Министр пояснил, что российский исполнитель будет «центром нападения».

