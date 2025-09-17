В конноспортивном комплексе в поселке Ферма откроется арт-резиденция для художников «Конный мир»

Совместный проект федерации конного спорта Пермского края и Пермской художественной галереи посвящен созданию образа прекрасного, доброго и преданного животного — лошади.
Испокон веков между искусством и лошадьми существовала и до сих пор существует нерушимая связь. Лошадь — один из первых объектов изобразительного искусства, запечатленный еще в наскальных рисунках. И вот на дворе XXI век с его технологическим прогрессом и искусственным интеллектом, а лошадь по-прежнему остается объектом поклонения и восхищения, источником вдохновения для художников и одним из самых популярных животных в искусстве.
Грация, сила, изящество, свободный дух, а иногда непокорство и бунт гармонично уживаются в них с верностью и любовью к человеку. И художественные образы, вдохновленные красотой этих величественных животных, привлекают людей и сегодня.
Арт-резиденция стартует 19 сентября и завершится 28 сентября.
В ней участвуют семь пермских художников: Максим Нурулин; Ольга Пешкова, Яна Дорофеева, Анна Демидова, Ирина Пьянкова, Анна Бурдина, Юлия Трубина. Все они являются членами Союза художников России и участниками многочисленных выставок, в том числе краевых, всероссийских и международных.
Конноспортивный комплекс Пермского края обеспечивает для художников комфортное проживание, питание, необходимые для творчества материалы, экскурсии, пленэры.
А участники арт-резиденции будут наблюдать за жизнью лошадей в конюшнях и на конкурных полях, вдохновляться их грацией, силой, характерами и дружбой с человеком, делать зарисовки и создавать свои образы этих удивительных животных. Для того чтобы полностью погрузиться в мир лошадей и жизнь комплекса, художникам представится возможность побыть в роли коваля, конюха, ветеринара, коновода, спортсмена.
Какими будут созданные художниками образы коней — реалистичными или рожденными в фантазиях авторов — узнаем в ноябре, на благотворительном аукционе, где будут представлены эти работы. На аукцион приглашаются владельцы лошадей, любители конного спорта и представители пермского бизнеса. Собранные на аукционе средства будут направлены на улучшение доступности экспозиций для незрячих посетителей, а именно на приобретение и монтаж тактильных полос для трости, по которым будут выстроены маршруты по экспозициям галереи. Тактильные полосы в комплексе с тактильными копиями и этикетками на шрифте Брайля смогут сделать визит в Пермскую галерею абсолютно самостоятельным для незрячих гостей.