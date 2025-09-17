В конноспортивном комплексе в поселке Ферма откроется арт-резиденция для художников «Конный мир»

Какими будут созданные художниками образы коней — реалистичными или рожденными в фантазиях авторов — узнаем в ноябре, на благотворительном аукционе, где будут представлены эти работы. На аукцион приглашаются владельцы лошадей, любители конного спорта и представители пермского бизнеса. Собранные на аукционе средства будут направлены на улучшение доступности экспозиций для незрячих посетителей, а именно на приобретение и монтаж тактильных полос для трости, по которым будут выстроены маршруты по экспозициям галереи. Тактильные полосы в комплексе с тактильными копиями и этикетками на шрифте Брайля смогут сделать визит в Пермскую галерею абсолютно самостоятельным для незрячих гостей.