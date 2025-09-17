Стубб: После Польши «Восточный страж» охватит Норвегию и Финляндию

Операция Североатлантического альянса «Восточный страж» в начале своей реализации укрепит ПВО Польши, а после этого всей восточной границы Финляндии и Норвегии. Об этом на брифинге для журналистов заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Политик напомнил, что на минувшей неделе состоялись консультации по четвертой статье устава НАТО. После этого и появилась операция Eastern Sentry.
«Цель которой на начальном этапе — обеспечить укрепление противовоздушной обороны Польши, а в дальнейшем — всей восточной границы Финляндии и Норвегии», — сказал Стубб.
12 сентября генсекретарь альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем заявил, что НАТО начала военную операцию под названием «Восточный страж», которая призвана усилить оборону блока на восточном фланге.
Причиной этих действий стал недавний инцидент в Польше, когда в воздушное пространство страны пробралось большое количество дронов.
А уже 15 сентября 2025 года к этой программе присоединились четыре страны блока — Италия, Швеция, Великобритания и Испания.