Стубб: После Польши «Восточный страж» охватит Норвегию и Финляндию

Президент Финляндии анонсировал расширение операции «Восточный страж».

Источник: Комсомольская правда

Операция Североатлантического альянса «Восточный страж» в начале своей реализации укрепит ПВО Польши, а после этого всей восточной границы Финляндии и Норвегии. Об этом на брифинге для журналистов заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Политик напомнил, что на минувшей неделе состоялись консультации по четвертой статье устава НАТО. После этого и появилась операция Eastern Sentry.

«Цель которой на начальном этапе — обеспечить укрепление противовоздушной обороны Польши, а в дальнейшем — всей восточной границы Финляндии и Норвегии», — сказал Стубб.

12 сентября генсекретарь альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем заявил, что НАТО начала военную операцию под названием «Восточный страж», которая призвана усилить оборону блока на восточном фланге.

Причиной этих действий стал недавний инцидент в Польше, когда в воздушное пространство страны пробралось большое количество дронов.

А уже 15 сентября 2025 года к этой программе присоединились четыре страны блока — Италия, Швеция, Великобритания и Испания.

