Житель Таиланда умер после того, как заснял видео под юбкой девушки

21-летний житель Таиланда умер после того, как заснял видео под юбкой у посетительницы торгового центра. Деталями истории делится The Bangkok Post.
По данным газеты, 12 сентября на четвертом этаже торгового центра женщина заметила, как молодой человек снимает видео, направив камеру планшета ей под юбку. Она начала звать на помощь, после чего сотрудники охраны и полиция задержали нарушителя.
Сообщается, что юноша запаниковал, вырвался, бросил через перила сумку с планшетом и прыгнул сам, пытаясь скрыться. Он получил тяжелые травмы головы и ног. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Позднее мать студента сообщила, что сын действовал под давлением участников закрытого чата. Они заставляли его снимать такие видео, угрожая заявить в полицию, если он не предоставит новые записи. Расследование продолжается, передает источник.
Ранее в США 70-летний мужчина попался за подсматриванием за своей квартиранткой. Он следил за ней с помощью скрытой камеры на протяжении четырех лет. При обыске у мужчины обнаружили порядка девяти тысяч цифровых изображений женщины и других лиц. Ему предъявили обвинения по факту 45 случаев вторжения в частную жизнь.