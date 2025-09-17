Житель Таиланда умер после того, как заснял видео под юбкой девушки

Ранее в США 70-летний мужчина попался за подсматриванием за своей квартиранткой. Он следил за ней с помощью скрытой камеры на протяжении четырех лет. При обыске у мужчины обнаружили порядка девяти тысяч цифровых изображений женщины и других лиц. Ему предъявили обвинения по факту 45 случаев вторжения в частную жизнь.