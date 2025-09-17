Ричмонд
Жители Великобритании обсуждают поцелуй Кейт Миддлтон с Карлом III

Кейт Миддлтон тепло поприветствовала короля Карла III на церемонии прощания с герцогиней Кентской. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в Daily Mail.

Кейт Миддлтон тепло поприветствовала короля Карла III на церемонии прощания с герцогиней Кентской. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в Daily Mail.

Принцесса Уэльская покинула похороны после траурной мессы в Вестминстерском соборе. На прощание она поцеловала монарха в обе щеки и сделала реверанс. Трогательный эпизод обсуждают многие фанаты королевской семьи как в Великобритании, так и по всему миру.

По словам биографа Салли Беделл Смит, подобные моменты лишь подтверждают теплые отношения между 76-летним королем и его невесткой, которой недавно исполнилось 43 года.

—У Чарльза всегда были очень хорошие отношения с Кейт. Думаю, не будет преувеличением сказать, что она для него как дочь, которой у него никогда не было. Он, как и Уильям, испытывает потребность защищать ее, — цитирует эксперта издание.

5 сентября в канцелярии короля Англии Карла III сообщили о смерти самого возрастного члена британской королевской семьи — герцогини Кентской. Екатерина скончалась в возрасте 92 лет.

Принц Гарри тем временем активно налаживает контакты с отцом и планирует обучать детей в Великобритании. В окружении Гарри заговорили о его намерении вернуться и устроить детей в британские школы.

