Казахстанцы отдохнут три дня подряд в октябре

Так как День Республики выпадает на субботу, 25 октября, выходной день переносится на 27 октября. Всего казахстанцы отдохнут в октябре девять дней. В ноябре праздников, предполагающих дополнительный выходной день, нет. В декабре кроме выходных дней казахстанцы будут отдыхать 16 декабря, на День Независимости, который выпадает на вторник.
День Республики в Казахстане, отмечаемый 25 октября, — государственный праздник, посвященный принятию Декларации о государственном суверенитете 1990 года, заложившей основу независимости страны.
Этот день символизирует национальную гордость, единство и стремление к развитию. По всей стране проходят торжественные церемонии, концерты, выставки и народные гуляния, подчеркивающие значение исторического события и патриотизма.