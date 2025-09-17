Ричмонд
Казахстанцы отдохнут три дня подряд в октябре

Жители Казахстана в октябре 2025 года смогут отдохнуть три дня подряд: 25, 26, 27 октября. Об этом свидетельствует календарь праздничных дат, опубликованный на сайте eGov.kz.

Источник: Курсив

Так как День Республики выпадает на субботу, 25 октября, выходной день переносится на 27 октября. Всего казахстанцы отдохнут в октябре девять дней. В ноябре праздников, предполагающих дополнительный выходной день, нет. В декабре кроме выходных дней казахстанцы будут отдыхать 16 декабря, на День Независимости, который выпадает на вторник.

День Республики в Казахстане, отмечаемый 25 октября, — государственный праздник, посвященный принятию Декларации о государственном суверенитете 1990 года, заложившей основу независимости страны.

Этот день символизирует национальную гордость, единство и стремление к развитию. По всей стране проходят торжественные церемонии, концерты, выставки и народные гуляния, подчеркивающие значение исторического события и патриотизма.