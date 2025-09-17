Казахстанцы отдохнут три дня подряд в октябре

Так как День Республики выпадает на субботу, 25 октября, выходной день переносится на 27 октября. Всего казахстанцы отдохнут в октябре девять дней. В ноябре праздников, предполагающих дополнительный выходной день, нет. В декабре кроме выходных дней казахстанцы будут отдыхать 16 декабря, на День Независимости, который выпадает на вторник.