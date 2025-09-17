Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий потребовал выяснить, дрон или ракета попали в дом в Польше

Ранее журналисты сообщали, что в дом в населённом пункте Вырыки-Воля попала ракета с самолёта F-16.

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства немедленно установить, чем было вызвано разрушение дома в населённом пункте Вырыки Люблинского воеводства, дроном или ракетой. Об этом пишет Бюро национальной безопасности (BNN) республики.

«В связи с публикацией Rzeczpospolita сообщаем, что президент ожидает от правительства оперативного выяснения обстоятельств инцидента. Власти обязаны задействовать все доступные инструменты и институты для скорейшего прояснения ситуации», — заявили в BNN.

Навроцкий подчеркнул, что не позволит скрывать информацию.

«Согласие на сокрытие недопустимо. В условиях дезинформации и гибридной войны любые сообщения, адресованные гражданам, должны быть проверены и официально подтверждены», — добавили в ведомстве.

При этом BBN уточнило, что ни президента, ни само бюро не информировали о происшествии, а вопрос не выносился на рассмотрение Совета национальной безопасности.

При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неправдивыми предположения, что военные хотят скрыть последствия событий, о которых идет речь. Он отметил, что об итогах и выводах проинформируют после окончания расследования.

16 сентября издание Rzeczpospolita писало, что в Польше во время инцидента с БПЛА в жилой дом в населенном пункте Вырыки-Воля попала ракета, а не беспилотник.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше