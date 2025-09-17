Навроцкий потребовал выяснить, дрон или ракета попали в дом в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства немедленно установить, чем было вызвано разрушение дома в населённом пункте Вырыки Люблинского воеводства, дроном или ракетой. Об этом пишет Бюро национальной безопасности (BNN) республики.
«В связи с публикацией Rzeczpospolita сообщаем, что президент ожидает от правительства оперативного выяснения обстоятельств инцидента. Власти обязаны задействовать все доступные инструменты и институты для скорейшего прояснения ситуации», — заявили в BNN.
Навроцкий подчеркнул, что не позволит скрывать информацию.
«Согласие на сокрытие недопустимо. В условиях дезинформации и гибридной войны любые сообщения, адресованные гражданам, должны быть проверены и официально подтверждены», — добавили в ведомстве.
При этом BBN уточнило, что ни президента, ни само бюро не информировали о происшествии, а вопрос не выносился на рассмотрение Совета национальной безопасности.
При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неправдивыми предположения, что военные хотят скрыть последствия событий, о которых идет речь. Он отметил, что об итогах и выводах проинформируют после окончания расследования.
16 сентября издание Rzeczpospolita писало, что в Польше во время инцидента с БПЛА в жилой дом в населенном пункте Вырыки-Воля попала ракета, а не беспилотник.