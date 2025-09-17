Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьеве помогал военным

Адвокат Павел Чигилейчик сообщил, что брат его подзащитного Дмитрия Боглаева находится на СВО и он сам хотел туда попасть, но не смог из-за проблем со здоровьем. По словам защитника, Боглаев возил в зону спецоперации гуманитарную помощь и всячески помогал российским военным, а также получил от военнослужащих благодарственное письмо.