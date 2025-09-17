Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьеве помогал военным

У одного из фигурантов дела о хищении денег в аэропорту Шереметьево у участников СВО есть благодарственное письмо за помощь военнослужащим с линии боевого соприкосновения, передает РИА Новости.
Адвокат Павел Чигилейчик сообщил, что брат его подзащитного Дмитрия Боглаева находится на СВО и он сам хотел туда попасть, но не смог из-за проблем со здоровьем. По словам защитника, Боглаев возил в зону спецоперации гуманитарную помощь и всячески помогал российским военным, а также получил от военнослужащих благодарственное письмо.
Напомним, весной стало известно о возбуждении уголовного дела против 20 человек по факту серии хищений у участников СВО в Шереметьеве. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси.
3 сентября сообщалось, что Боглаев заявил о желании отправиться на СВО. Между тем сумма ущерба по уголовному делу достигла 3 млн рублей. Потерпевшими проходят 50 человек.
10 сентября суд продлил сроки содержания под стражей фигурантов дела.