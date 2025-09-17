Ричмонд
Лукашенко сказал, что позволило белорусам стать хозяевами на своей земле

Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам, сказав о хозяевах на земле, сообщила пресс-служба президента.

Так, 17 сентября белорусский лидер поздравил соотечественников с Днем народного единства. Лукашенко подчеркнул, что данный праздник — символ восстановления исторической справедливости и национального единения. И заметил, что он послужил основой в развитии и укреплении суверенной белорусской государственности.

Также Александр Лукашенко сказал, что позволило белорусам стать хозяевами на земле.

— 17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли, — заметил он.

Еще глава республики отметил, что объединение позволило белорусам сохранить свои идентичность и исконные духовные ценности. И добавил, что в Великой Отечественной войне белорусы отстояли свое право на мирную жизнь, которую возродили и уверенно продолжают сейчас.

— Убежден, что мудрость и традиции прежних поколений, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать нас во имя процветания любимой Беларуси, — констатировал белорусский президент.

Напомним, 17 сентября Беларусь отмечает День народного единства: в 1939 году произошло воссоединение белорусского народа.

Еще Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.

