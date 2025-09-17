ГАИ Минска тестирует камеры фиксации водителей с телефонами

Он напомнил, что камеры, фиксирующие проезд транспорта на запрещающий сигнал светофора, появились в конце прошлого года на пересечении улиц Широкая и Богдановича. Устройства в автоматическом режиме отслеживает нарушителей и формирует протоколы.
Ряд пилотных проектов уже (запущен — Sputnik), осуществляется фиксация правонарушений, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора. Все это в одном комплексе: и с использованием ремней безопасности, также это пересечение стоп-линии и даже использование мобильного телефона.
По его словам, в Минске уже давно работает интеллектуальная система управления дорожным движением, которая считывает потоки транспортных средств. Благодаря этим камерам и датчикам сотрудники ГАИ могут корректировать продолжительность работы зеленого сигнала светофора на том или ином направлении.
Это также оборудование интеллектуальных перекрестков, которое связано с оборудованием камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Они нам дают информацию о наличии заторовых ситуаций, каких-то ДТП. Это также позволяет аналитикам выявлять транспортные средства, которые находятся в розыске или в угоне.
Ранее заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович сообщал Sputnik, что искусственный интеллект планируется внедрить для борьбы с пробками на МКАД.