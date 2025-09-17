Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ Минска тестирует камеры фиксации водителей с телефонами

МИНСК, 17 сен — Sputnik. Cистему, с помощью которой в автоматическом режиме устанавливаются факты проезда перекрестков на красный свет, пересечение стоп-линии и даже использование мобильных телефонов за рулем, тестируют в Минске, сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

Источник: Sputnik.by

Он напомнил, что камеры, фиксирующие проезд транспорта на запрещающий сигнал светофора, появились в конце прошлого года на пересечении улиц Широкая и Богдановича. Устройства в автоматическом режиме отслеживает нарушителей и формирует протоколы.

Ряд пилотных проектов уже (запущен — Sputnik), осуществляется фиксация правонарушений, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора. Все это в одном комплексе: и с использованием ремней безопасности, также это пересечение стоп-линии и даже использование мобильного телефона.

рассказал Бабич в интервью телеканалу ОНТ

По его словам, в Минске уже давно работает интеллектуальная система управления дорожным движением, которая считывает потоки транспортных средств. Благодаря этим камерам и датчикам сотрудники ГАИ могут корректировать продолжительность работы зеленого сигнала светофора на том или ином направлении.

Это также оборудование интеллектуальных перекрестков, которое связано с оборудованием камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Они нам дают информацию о наличии заторовых ситуаций, каких-то ДТП. Это также позволяет аналитикам выявлять транспортные средства, которые находятся в розыске или в угоне.

отметил начальник столичной Госавтоинспекции

Ранее заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович сообщал Sputnik, что искусственный интеллект планируется внедрить для борьбы с пробками на МКАД.