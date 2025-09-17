Первый с 2022 года регулярный рейс вылетел в Краснодар из Москвы

Из Москвы 17 сентября вылетел первый за три года регулярный рейс в Краснодар. Соответствующая информация следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта Шереметьево.
Краснодарская авиагавань возобновила работу 11 сентября. В феврале 2022 года ее деятельность приостановили из соображений безопасности. Первый регулярный рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот», говорится на сайте.
19 сентября полеты из столицы запустит «Победа», 26 октября список пополнится и S7 Airlines — последняя компания будет летать четыре раза в неделю из Москвы и шесть раз из Новосибирска.
В сентябре «Аэрофлот» также намерен открыть рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.
Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович выразил мнение, что открытие авиагавани создает прямое воздушное сообщение с крупными южными городами России. Для тех, кто до этого ездил через Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь и Волгоград, это событие стало праздником.