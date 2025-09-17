Хирурги извлекли 8 личинок овода из головы ребёнка в Новосибирске

Хирурги Городской детской клинической больницы скорой помощи Новосибирска провели операцию годовалому пациенту. Из воспалённых ран на волосистой части головы ребенка медики извлекли восемь личинок овечьего овода. Состояние малыша после операции удовлетворительное, его уже выписали домой.
«Это личинки овода. Есть такое насекомое — овечий овод. Обращения действительно не самые частые, но мы регистрируем несколько подобных случаев в год, как правило, во второй половине лета и осенью», — пояснил заведующий вторым хирургическим отделением Городской детской больницы скорой помощи Денис Щетинин.
По словам медиков, заболевание развивается характерным образом: самка овода кусает кожу, оставляя ранку для откладывания яиц. Через время на месте укуса образуется воспалённая шишечка с небольшим отверстием в центре, где можно заметить движение личинки. Особые вещества, вырабатываемые личинкой, обезболивают место её нахождения, поэтому болевые ощущения у ребенка отсутствуют.
«Оводы чаще всего обитают вблизи водоёмов, в парковых зонах, на дачных участках — то есть там, где в городе осталась природа. Сам укус овода болезненный, но основная проблема — это последующее развитие личинок, которые вызывают местное воспаление, зуд и риск занесения вторичной инфекции при расчёсывании», — прокомментировала Лариса Сенцова.
Специалисты подчёркивают, что сами личинки не вызывают системных заболеваний, и после их полного удаления проблема решается. Основное лечение — местная антисептическая терапия.