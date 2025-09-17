Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется 18 сентября

Напомним, в Екатеринбурге отопительный сезон также стартовал раньше обычного. Подключение города к теплу проходит в два этапа: с 15 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября. Первыми тепло уже начали подавать в социальные объекты и жилые дома в Центральном, Академическом, Заречном и других районах. Полностью все районы города будут подключены к отоплению до конца месяца.