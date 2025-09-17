Скандальный рэпер Гуф отменил концерт в Омске якобы из-за хоккея

В Омске в «G-Drive Арена» 27 сентября должен был пройти прощальный концерт рэпера Гуфа (18+), но в итоге его не состоится. Об этом предупредил сам Гуф в своих аккаунтах в соцсетях. Причиной отмены он назвал на арене хоккейного матча:
"Площадка отказала в проведении мероприятия в связи с проведением хоккейного матча. Технически провести концерт стало невозможно.
Мы знаем, что многие ждали эту встречу, но, к сожалению, решение не зависит от нас".
Объяснение выглядит странно, так как из всей омской хоккейной вертикали на «G-Drive Арене» обычно играет только «Авангард», и на 27 сентября у него действительно намечен матч КХЛ, но не дома, а в Уфе. Так что изначально проблем с концертом рэпера именно в эту дату не намечалось, и в чем же настоящая причина, непонятно. Буквально за день до того, 26 сентября, в арене должна выступить Надежда Кадышева, триумфально нарастившая свою популярность в России в этом году.
Уточняется, что омские поклонники Гуфа могут вернуть деньги за билеты на том же сайте, где их покупали.
Ранее мы писали, что последний бесплатный концерт в Омске на «Зеленом острове» в этом году дала группа Dabro.