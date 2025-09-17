Скандальный рэпер Гуф отменил концерт в Омске якобы из-за хоккея

Объяснение выглядит странно, так как из всей омской хоккейной вертикали на «G-Drive Арене» обычно играет только «Авангард», и на 27 сентября у него действительно намечен матч КХЛ, но не дома, а в Уфе. Так что изначально проблем с концертом рэпера именно в эту дату не намечалось, и в чем же настоящая причина, непонятно. Буквально за день до того, 26 сентября, в арене должна выступить Надежда Кадышева, триумфально нарастившая свою популярность в России в этом году.