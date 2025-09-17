Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет

Ранее мы писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует цены на авиабилеты в Краснодар. Приобрести билет из Москвы в Краснодар сейчас можно по цене от 11 тысяч рублей. Служба включила направление в столицу Кубани и обратно в еженедельный мониторинг для регулярного отслеживания тарифной политики авиаперевозчиков.