Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет

Прибытие в кубанскую столицу первого с начала открытия аэропорта в Краснодаре рейса планируется в 10:32.

Из Москвы вылетел первый за три года рейс в Краснодар, следует из данных онлайн-табло на официальном сайте аэропорта кубанской столицы.

Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» покинул аэропорт Шереметьево в 6:37 утра 17 сентября. Прибытие планируется в 10:32. СМИ передают, что рейс вызвал небывалый ажиотаж у россиян. Практически все кресла в салоне самолета заняты, сообщают «РИА Новости».

Напомним, что в сентябре в Краснодар запустят авиарейсы из семи городов России. Полеты гражданских воздушных судов будут выполнятся ежедневно. Интенсивность полетов — не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Ранее мы писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует цены на авиабилеты в Краснодар. Приобрести билет из Москвы в Краснодар сейчас можно по цене от 11 тысяч рублей. Служба включила направление в столицу Кубани и обратно в еженедельный мониторинг для регулярного отслеживания тарифной политики авиаперевозчиков.