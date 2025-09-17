Названы муниципалитеты Башкирии, в которых наиболее часто травятся наркотиками

Тем не менее, в целом по республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число отравлений снизилось на 19%, а количество летальных исходов уменьшилось на 29,7%. Показатель отравлений сократился с 4,4 до 3,6 случая на 100 тысяч жителей.