Названы муниципалитеты Башкирии, в которых наиболее часто травятся наркотиками

Уфа стала лидером в Башкирии по количеству отравлений наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

Уфа заняла первое место в Башкирии по числу отравлений наркотическими веществами и галлюциногенами. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за первые восемь месяцев текущего года в столице зафиксировали 112 из 145 случаев отравлений, что составляет более 77% от общего числа по региону.

Тем не менее, в целом по республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число отравлений снизилось на 19%, а количество летальных исходов уменьшилось на 29,7%. Показатель отравлений сократился с 4,4 до 3,6 случая на 100 тысяч жителей.

Из 145 зафиксированных случаев 71 закончился смертельным исходом. Среди других муниципалитетов с наибольшим числом отравлений выделяются Стерлитамак (6 случаев), Белорецк (4) и Уфимский район (4), Нефтекамск (3) и Салават (3).

