«Сами с усами»: омичи в 2025 году предпочитали строить дома самостоятельно

Согласно информации Омскстата, жители Омска и Омской области самостоятельно построили 3374 дома, при этом индивидуальные застройщики отдавали предпочтение двухэтажным зданиям — 54% общей площади домов. За это же самое время строительными организациями сдали всего 67 домов, из которых 95% были дома от 9-ти этажей и выше. Среди районов лидерами по количеству новостроек стали Омский, Тарский, Азовский немецкий национальный район, Любинский и Исилькульский районы. В Омске активное строительство жилого сектора происходило в микрорайонах «Зеленая река», «Кварталы Драверта», «Снегири», «Зеленый остров», «Новый Амур».