Большинство банков России снизят ставки по накопительным счетам

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 17 процентов годовых. «Вечерняя Москва» узнала, как это повлияет на кредиты и вклады. Это решение в первую очередь связано с тем, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, то есть к одновременному росту всех отраслей.