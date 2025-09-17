Большинство банков России снизят ставки по накопительным счетам

Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам после того, как Центробанк опустил ключевую ставку до 17 процентов годовых. Это следует из опроса кредитных организаций.
В частности, в Сбербанке сообщили о пересмотре условий: с 19 сентября максимальная ставка по обычному накопительному счету будет составлять 13,5 процента.
В банке ДОМ.РФ пояснили, что по депозиту «Ультра», привязанному к ключевой ставке, показатель скорректировался автоматически. Сейчас ставка равна 15 процентам при остатке до шести миллионов рублей и 15,9 процента — при сумме от шести до 500 миллионов рублей.
В Т-Банке установили базовую ставку накопительного счета на уровне девяти процентов. Кроме того, в Газпромбанке также сообщили о снижении ставок, которое вступило в силу с 17 сентября, передает РИА Новости.
Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 17 процентов годовых. «Вечерняя Москва» узнала, как это повлияет на кредиты и вклады. Это решение в первую очередь связано с тем, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, то есть к одновременному росту всех отраслей.