Прикамец осужден за серию хищений из магазинов

Полицейские установили, что с января по июнь злоумышленник заходил в сетевые магазины Лысьвы, похищал продукты и предметы личной гигиены, а затем скрывался. Общий размер причиненного материального ущерба превысил 44 тысяч рублей. Похищенными товарами фигурант распорядился по своему усмотрению.