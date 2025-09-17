Прикамец осужден за серию хищений из магазинов

Суд в Лысьве вынес приговор ранее неоднократно судимому 35-летнему мужчине. Он признан виновным в 24 хищениях из торговых точек, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что с января по июнь злоумышленник заходил в сетевые магазины Лысьвы, похищал продукты и предметы личной гигиены, а затем скрывался. Общий размер причиненного материального ущерба превысил 44 тысяч рублей. Похищенными товарами фигурант распорядился по своему усмотрению.
Правоохранители задержали предполагаемого виновника. Мужчину заключили под стражу.
Суд приговорил виновного к 3 годам в исправительной колонии строгого режима.