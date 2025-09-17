Самарцы пожаловались на отсутствие нашатырного спирта в аптеках

Жители Самары пожаловались на то, что в аптеках нет в продаже нашатырного спирта. Это средство, в составе которого есть раствор аммиака, обычно используют, чтобы привести в чувство человека, которому стало дурно.
Через приложения и сайты популярных аптечных сетей заказать нашатырный спирт тоже не получится. Где-то пишут, что товара нет в наличии, где-то предлагают вместо нашатыря купить борный спирт или нашатырно-анисовые капли (которые, в отличие от нашатыря, принимают внутрь).
А вот на маркетплейсах можно и раствор нашатыря заказать, и салфетки с нашатырным спиртом. С чем связано отсутствие этого средства в аптеках, и действительно ли это является глобальной проблемой, официальной информации пока нет.