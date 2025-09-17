Суд конфисковал автомобиль нарушителя ПДД в Хабаровске

Инцидент произошел в мае 2025 года, когда мужчина за рулем Toyota Corolla Fielder был остановлен сотрудниками ДПС в районе улицы Большой. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, хотя у инспекторов были все основания подозревать его в опьянении. Проверка показала, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.