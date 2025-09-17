Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд конфисковал автомобиль нарушителя ПДД в Хабаровске

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошел в мае 2025 года, когда мужчина за рулем Toyota Corolla Fielder был остановлен сотрудниками ДПС в районе улицы Большой. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, хотя у инспекторов были все основания подозревать его в опьянении. Проверка показала, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Автомобиль нарушителя, приобретенный в феврале 2025 года, конфискован в доход государства. Приговор суда еще не вступил в законную силу.