Суд конфисковал автомобиль нарушителя ПДД в Хабаровске

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошел в мае 2025 года, когда мужчина за рулем Toyota Corolla Fielder был остановлен сотрудниками ДПС в районе улицы Большой. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, хотя у инспекторов были все основания подозревать его в опьянении. Проверка показала, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.
Суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Автомобиль нарушителя, приобретенный в феврале 2025 года, конфискован в доход государства. Приговор суда еще не вступил в законную силу.