Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские визы

Турэксперт отметила, что ситуация с шенгенскими визами остается неоднородной. По ее словам, наиболее лояльно к выдаче виз относятся Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия, которые выступают против полного запрета для россиян.
Котляр подчеркнула, что в этих странах визовые центры продолжают работу, пусть и с задержками, благодаря чему сохраняется туристический поток.
В то же время она указала, что чаще всего отказы исходят от стран Балтии, а также от Чехии, Польши и Финляндии. В большинстве случаев там даже не принимают документы, а ограничения остаются наиболее жесткими.
— Греция, Италия, Испания, Франция традиционно принимают миллионы туристов ежегодно и россияне хоть и не самые массовые, но платежеспособные клиенты. Плюс эти страны завязаны на сезонность: зима — это горнолыжка, лето — море. Убрать даже часть потока означает потерять деньги в регионах, где туризм — один из ключевых источников дохода, — отметила Майя Котляр в беседе с изданием «Взгляд».
Также стало известно, что Греция совместно с Италией, Испанией, Францией и Венгрией заблокировала предложение других членов — участников Евросоюза о введении новых ограничений на выдачу виз гражданам России.
15 сентября генеральное консульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз. Подать документы не было возможности из-за технической неполадки.