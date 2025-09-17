Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские визы

Некоторые страны-участники Евросоюза (ЕС) продолжают выдавать шенгенские визы гражданам России. Об этом рассказала эксперт по туризму Майя Котляр.

Некоторые страны-участники Евросоюза (ЕС) продолжают выдавать шенгенские визы гражданам России. Об этом рассказала эксперт по туризму Майя Котляр.

Турэксперт отметила, что ситуация с шенгенскими визами остается неоднородной. По ее словам, наиболее лояльно к выдаче виз относятся Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия, которые выступают против полного запрета для россиян.

Котляр подчеркнула, что в этих странах визовые центры продолжают работу, пусть и с задержками, благодаря чему сохраняется туристический поток.

В то же время она указала, что чаще всего отказы исходят от стран Балтии, а также от Чехии, Польши и Финляндии. В большинстве случаев там даже не принимают документы, а ограничения остаются наиболее жесткими.

— Греция, Италия, Испания, Франция традиционно принимают миллионы туристов ежегодно и россияне хоть и не самые массовые, но платежеспособные клиенты. Плюс эти страны завязаны на сезонность: зима — это горнолыжка, лето — море. Убрать даже часть потока означает потерять деньги в регионах, где туризм — один из ключевых источников дохода, — отметила Майя Котляр в беседе с изданием «Взгляд».

Также стало известно, что Греция совместно с Италией, Испанией, Францией и Венгрией заблокировала предложение других членов — участников Евросоюза о введении новых ограничений на выдачу виз гражданам России.

15 сентября генеральное консульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз. Подать документы не было возможности из-за технической неполадки.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше