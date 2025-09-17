Светофор на проблемном перекрёстке во Владивостоке перенастроят после тестового режима

Автомобилисты города также просят ЦОДД отрегулировать светофор на пересечении улиц Нейбута, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева (остановка «Зелёный угол»). Вчера местные жители обратили внимание, что бригада специалистов проводила некие настройки на объекте. Сегодня на светофоре возникла огромная пробка, затруднения движения сохраняются даже днём. Утром протяжённый затор по улице Нейбута на выезде из микрорайона сохранялся даже после 10 часов, правда, дополнительные проблемы водителям создавали неудачно припаркованные вдоль дороги транспортные средства, в том числе крупногабаритный тягач. К обеду, по данным 2ГИС, затор имеется как на выезде, так и на въезде по улице Адмирала Юмашева. Местные жители просят вернуть прежний режим работы светофора на «Зелёном углу».