Светофор на проблемном перекрёстке во Владивостоке перенастроят после тестового режима

Работы будут выполнены в течение дня.
Автолюбителям напоминают, что сейчас светофор работает в тестовом режиме, эксперты ЦОДД анализируют интенсивность транспортных потоков, с учётом загруженности улиц и будет установлен постоянный режим работы объекта. Сейчас тестируются разные режимы работы светофора.
Водителям также напоминают, что светофор установлен на этом перекрёстке не для ускорения транспортных потоков, а для снижения аварийности и упорядочивания движения.
Как ни странно, жители микрорайона Патрокл сами указывали на необходимость светофора на перекрёстке, чтобы можно было безопасно пересекать перекрёсток во всех направлениях, в том числе выезжать сразу на объездную трассу — раньше дорожные знаки предписывали поворот направо с разворотом ниже.
29 августа долгожданный светофор запустили, но дорожная ситуация стала только хуже: заторы стали постоянными и пиковыми часами по утрам и вечерам в будние дни уже не ограничиваются. Особенно трудно стало выезжать с улицы Басаргина (Леопардовая набережная) в сторону Тихой и в сторону Седанки, отмечают автомобилисты.
Сейчас местные жители надеются, что специалисты ЦОДД будут учитывать «залповую» нагрузку на перекрёсток и установят для светофора утренний, вечерний и дневной (ночной) режим работы.
Автомобилисты города также просят ЦОДД отрегулировать светофор на пересечении улиц Нейбута, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева (остановка «Зелёный угол»). Вчера местные жители обратили внимание, что бригада специалистов проводила некие настройки на объекте. Сегодня на светофоре возникла огромная пробка, затруднения движения сохраняются даже днём. Утром протяжённый затор по улице Нейбута на выезде из микрорайона сохранялся даже после 10 часов, правда, дополнительные проблемы водителям создавали неудачно припаркованные вдоль дороги транспортные средства, в том числе крупногабаритный тягач. К обеду, по данным 2ГИС, затор имеется как на выезде, так и на въезде по улице Адмирала Юмашева. Местные жители просят вернуть прежний режим работы светофора на «Зелёном углу».
В качестве альтернативного варианта снижения транспортной нагрузки на улицу Нейбута горожане предлагают благоустройство грунтовой дороги — выезда на улицу Фадеева. Сейчас этот путь — настолько разбитая грунтовка, что микрорайон можно считать тупиковым. Автолюбители 71-го микрорайона просят городскую администрацию хотя бы пройтись по дороге грейдером.