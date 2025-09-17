Это на многое проливает свет: стали известны последние слова пилотов разбившегося в Приамурье Ан-24

Кстати, потерпевший крушение в Амурской области самолет Ан-24 произведен почти 50 лет назад, в 1976 году на киевском авиационном заводе «Авиант». В том же году он совершил первый полет. В 2021 году сертификат летной годности самолета продлили до 2036 года. За годы работы это воздушное судно эксплуатировали несколько региональных авиакомпаний. Судно облетело почти всю Россию.