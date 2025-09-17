Это на многое проливает свет: стали известны последние слова пилотов разбившегося в Приамурье Ан-24

Международный авиационный комитет в своем отчете обнародовал последнюю перед крушением Ан-24 речевую информацию системы раннего предупреждения к земле «Низко земля».
Отмечается, что в период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковой регистратор зафиксировал речевую информацию от СРППЗ.
«Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…. В 12:56:44 — окончание записи звукового самописца», — говорится в документе.
И уже с 12:58:38 диспетчер много раз пытался вызвать экипаж по радио, но ответа не последовало.
Напомним, трагедия разыгралась 24 июля этого года, когда пассажирский Ан-24 пропал с радаров в Приамурье. В ходе поисковых работ самолет обнаружили на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности. По билетам на борту самолета было 42 человека, среди них семеро детей, а также шесть членов экипажа. Все они погибли.
Одна из пассажирок, значившаяся в списках на рейс разбившегося Ан-24 в Амурской области, избежала трагедии по счастливой случайности. Она не села на самолет из-за внезапной болезни внучки.
Позже на месте катастрофы самолета Ан-24 вблизи аэропорта Тынды обнаружили бортовые самописцы. Их в скором времени отправят в Москву для расшифровки.
Одной из первых появившихся версий причины крушения самолета стала ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.
Кстати, потерпевший крушение в Амурской области самолет Ан-24 произведен почти 50 лет назад, в 1976 году на киевском авиационном заводе «Авиант». В том же году он совершил первый полет. В 2021 году сертификат летной годности самолета продлили до 2036 года. За годы работы это воздушное судно эксплуатировали несколько региональных авиакомпаний. Судно облетело почти всю Россию.
Как отметил авиаэксперт, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, к продлению сертификата летной годности этих самолетов, когда выработан уже определенный ресурс, подход очень серьезный, индивидуальный к каждому такому самолету. Эта процедура отлажена на государственном уровне. Так что винить «старость» самолета в крушении вряд ли стоит.