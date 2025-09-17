Французский велосипедист, арестованный в Приморье, не жалуется на условия в СИЗО

Он отметил, что условия содержания удовлетворительные: двухместная камера оборудована кроватью, телевизором и чайником, питание предоставляется трижды в день. Сехили признался, что еда для него непривычна, и попросил передать растворимый кофе. Жалоб на администрацию у него нет.