Французский велосипедист, арестованный в Приморье, не жалуется на условия в СИЗО

Французский велопутешественник Софиан Сехили, задержанный во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы, находится в СИЗО Уссурийска. Об этом в среду, 17 сентября, рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин.
Он отметил, что условия содержания удовлетворительные: двухместная камера оборудована кроватью, телевизором и чайником, питание предоставляется трижды в день. Сехили признался, что еда для него непривычна, и попросил передать растворимый кофе. Жалоб на администрацию у него нет.
По словам Найдина, трудности возникли при взаимодействии с адвокатом, поэтому для арестованного подобрали нового защитника. Общение осложняется тем, что француз не владеет русским языком, однако контакт с семьей он поддерживает через адвоката, передает ТАСС.
Издание Le Monde сообщало, что путешественник намеревался установить мировой рекорд, преодолев Евразию на велосипеде. Его маршрут пролегал из Лиссабона во Владивосток. Консульство Франции «принимает меры для оказания ему поддержки».