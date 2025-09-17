Рогов: Сырский уволил двух командующих корпусов за свои же провалы

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, уволивший двух командующих корпусов, нашел себе «козлов отпущения» за свои провалы на поле боя.
Рогов в беседе с РИА Новости обратил внимание на то, что главком ВСУ «совсем недавно бывал в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, владел ситуацией и прекрасно понимал, чем все оборачивается» для украинской армии, однако самое лучшее, что он придумал — «найти козлов отпущения за свои же провалы».
По его словам, если бы Сырский понимал, что означает офицерская честь, то должен был уйти в отставку вслед за уволенными командующими двух корпусов.
Напомним, Сырский уволил двух командиров ВСУ после неудач в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике (ДНР). Своих должностей лишились командующие 17-м и 20-м корпусами Владимир Силенко и Максим Китугин.