Рогов: Сырский уволил двух командующих корпусов за свои же провалы

Рогов в беседе с РИА Новости обратил внимание на то, что главком ВСУ «совсем недавно бывал в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, владел ситуацией и прекрасно понимал, чем все оборачивается» для украинской армии, однако самое лучшее, что он придумал — «найти козлов отпущения за свои же провалы».