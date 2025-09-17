Для школьников в Петербурге открываются агроклассы

Кроме того, СПбГУВМ расширяет олимпиаду «Ветолимпия». С 2026 года к традиционным профилям добавится новый — «Аквакультура» (разведение рыбы и водных организмов). В университете связывают это с растущей популярностью направления среди студентов и ростом числа целевых контрактов. По данным Федерального агентства по рыболовству, в 2025 году потребность в целевой подготовке кадров увеличилась на 14%, более 20 компаний заключили договоры с абитуриентами, а обучение для работы по целевому направлению начали 88 человек — на 14,3% больше, чем в 2024-м.