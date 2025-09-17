В Магнитогорске очистят акваторию реки Урал от водорослей и тростника

Ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Роман Грошев констатировал, что в этом году работы будут проводиться на участке акватории Урала от Центрального до Южного перехода, где площадь заросшей территории составила порядка 29 гектаров. По оценке экологов, общая сырая фитомасса водорослей здесь составляет более 460 тонн. В дальнейшем водоросли будут обезвожены в естественных условиях и утилизированы. Также лодка-комбайн успешно скашивает тростник. Все это препятствует заболачиванию воды.