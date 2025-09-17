Ричмонд
Холодную воду отключат в некоторых районах Алматы

В Алматы продолжают вводить новые сети водопровода. В связи с этим 19 сентября в некоторых районах на день отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации «Алматы су», с 09:00 до 17:00 подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в мкр. Нижняя Пятилетка Турксибского района.

Кроме того, 19 сентября с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена в контуре:

  • улицы Жарокова — Сатпаева (южная сторона) — Манаса — Мынбаева;
  • пр. Абая — улицы Манаса — Мынбаева — Ауэзова.

ГКП на ПХВ «Алматы Су» приносит извинения за доставленные временные неудобства и просит потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ.

обратились в организации

Для получения дополнительной информации обращаться можно по телефону 274−66−66.