Холодную воду отключат в некоторых районах Алматы

По информации «Алматы су», с 09:00 до 17:00 подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в мкр. Нижняя Пятилетка Турксибского района.
Кроме того, 19 сентября с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена в контуре:
- улицы Жарокова — Сатпаева (южная сторона) — Манаса — Мынбаева;
- пр. Абая — улицы Манаса — Мынбаева — Ауэзова.
ГКП на ПХВ «Алматы Су» приносит извинения за доставленные временные неудобства и просит потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ.
Для получения дополнительной информации обращаться можно по телефону 274−66−66.